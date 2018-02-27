Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor'da kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, bu maçı kazanarak, bir an önce toparlanmak istediklerini söyledi.

Bozbağ, Giresunspor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde ikinci yarı başladığından bu yana anormal şeyler yaşadıklarını belirtti.

Kabus niteliğinde maçlar oynadıklarını vurgulayan Bozbağ, şunları kaydetti:

"Süper lig hedefi için kurulmuş bir kadroya sahibiz ama ikinci yarı başladığı andan itibaren kötü gidişatımız var. Sahamızda şanssız puan kayıpları yaşadık. Türbülansa girdik, çıkmaya çalışıyoruz, bunu da inşallah Gazişehir Gaziantep maçıyla başarırız."

Bozbağ, Metin Diyadin ile tekrardan anlaştıklarını anımsatarak, "Takımı tanıması, bizleri sevmesi, gerçekten kötü günlerimizde bizlerle beraber olması, hiç düşünmeden teklifi kabul etmesi aramızdaki duygusal bağın ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

- Diyadin iyi bir başlangıç istiyor

Teknik direktör Metin Diyadin ise Giresunspor'a katkı vermesinin dışında başka bir şey olamayacağına dikkati çekerek, "Gerekli hamleyi yaparız demiştim ve yapmıştım ama bizden sonraki dönemde sıkıntılı bir süreç oldu." ifadelerini kullandı.

Tekrardan sezon içinde ayrıldığı kulübe geri dönmesinin kendisi adına çok alışık bir durum olmadığını aktaran Diyadin, hem oyuncuların hem de yönetimin sevgisi ve teveccühünün kendisini doğal olarak Giresunspor'a getirdiğini kaydetti.

Metin Diyadin, takımı aldığı yerin, bıraktığı yerden çok farklı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni bir başlangıç gibi pozitif düşünerek bu işi tekrar lehimize çevirmeye uğraşalım istiyorum. İlk maçla birlikte negatif havayı dağıtıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Benim öncelikli ricam herkesin pozitif düşünüp takıma destek vermesi. Çünkü taraftar bunu yaptığı zaman herkesin oymana istediği farklı oluyor. Oyuncularımın karakterlerini biliyorum. Karakter yönünden, sahada mücadele yönünden her şeylerini vereceklerine inanıyorum"

Öte yandan yeşil-beyazlı takım, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında 2 Mart Cuma günü sahasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Diyadin yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.