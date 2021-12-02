Tunus'ta 3 siyasi parti, Cumhurbaşkanı Said'i "orduyu siyasete alet etmekle" suçladı

ORDU (AA) - Tunus'ta 3 siyasi parti, Cumhurbaşkanı Kays Said'i orduyu siyasete dahil etmekle suçlayarak, bunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Tunus Parlamentosu'nda 22 milletvekili ile temsil edilen Demokratik Akım Partisi, Tekatül Partisi ve Cumhuriyetçi Parti tarafından yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in 1 Aralık Çarşamba günü silahlı kuvvetlere bağlı askerler ile bir araya gelmesi değerlendirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in ulusal orduyu siyasi çatışmalara dahil etmesinin kabul edilemez olduğuna vurgu yapılarak, "Ordu Yüksek Konsey Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Said tarafından siyasi anlaşmazlıkları ve cumhuriyete olan inancı sorgulayan konuşmanın içeriğini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Said'in muhaliflerine karşı tutumunun eleştirildiği açıklamada, "Demokratik ve anayasal sisteme dönmek için derhal istisnai dönemin sonlandırılması gerektiği" vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Said, çarşamba günü Kartaca Sarayı'nda yapılan toplantıda, Ordu Yüksek Konsey Toplantısı'na başkanlık yapmış ve gündeme yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Silahlı kuvvetlerin vatanı savunmak için gösterdiği çabayı öven Said, "Devlet ve kurumları kolay lokma değil, kim devlete ya da kurumlarına karşı gelebileceğini sanıyorsa hayal görüyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Tunus'ta "istisnai durum" süreci

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımlamıştı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti.

Said'in aldığı tüm bu kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet