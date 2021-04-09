Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Tunus'un yatağından kalkması ve iyileşmesi gerekiyor"
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Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Tunus'un yatağından kalkması ve iyileşmesi gerekiyor"

Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel
Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Tunus'un yatağından kalkması ve iyileşmesi gerekiyor'

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ekonomik ve sosyal krizle başa çıkmaya çalışan ülkenin toparlanması gerektiğini belirterek, "Tunus'un yatağından kalkması ve iyileşmesi gerekiyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ekonomik ve sosyal krizle başa çıkmaya çalışan ülkenin toparlanması gerektiğini belirterek, "Tunus'un yatağından kalkması ve iyileşmesi gerekiyor." dedi.

Başkent Tunus'ta 9 Nisan Şehitler Günü'nün 83. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Said, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Said, "Tunus, hasta yatağında ve doktor ilaç almak için eczaneye gidiyor. İlaç ise saygıdeğer bir meclis ve sorumluluk bilinci yüksek bakanlar." dedi.

Ülkenin toparlanması gerektiğini ifade eden Said, "Tunus'un yatağından kalkması ve iyileşmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Tunus'taki devlet kurumlarının işleyişini değerlendiren Said, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet kurumlarının uyumu ve devamlılığı, anayasanın amaçları doğrultusunda sağlanır. Zira, anayasa hükümetin yönetim aracı değil, devlet otoritesi ve vatandaşlar arasında özgürlüğü sağlama ve dengeyi kurma aracıdır."

Tunus'ta devlet erkleri arasındaki gerilim

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'nin 16 Ocak'ta meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. Konuyu çözme yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesinin henüz kurulamamış olması da krizi derinleştiriyor.

Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi için meclisteki yeterli oy sayısını 145'ten 131'e düşürmeyi öngören ve Tunus meclisinin oy çoğunluğuyla kabul ettiği yasa değişikliği, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Yerel basında, söz konusu adımın devlet erkleri arasındaki gerilimi tırmandırabileceği yorumu yapıldı.

Arap Baharı isimli sürecin ardından demokrasi, kişisel hak ve özgürlükler anlamında birçok başarıya imza atan Tunus, Kovid-19 salgınının getirdiği ekonomik ve sosyal olmak üzere iki krizin çözüm yollarını arıyor. Ekonomide büyük bir gerileme içinde olan ülkenin farklı bölgelerinde zaman zaman gösteriler düzenleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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