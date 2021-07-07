Son Dakika | Trump, Facebook, Twitter ve Google'a dava açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Trump, Facebook, Twitter ve Google'a dava açtı

Son Dakika | Trump, Facebook, Twitter ve Google'a dava açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'taki kanlı Kongre baskını sonrası sosyal medya hesaplarının askıya alınması nedeni ile sosyal medya devleri Facebook, Twitter ve Google ve söz konusu şirketlerin CEO'larına dava açtığını duyurdu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'taki kanlı Kongre baskını sonrası sosyal medya hesaplarının askıya alınması nedeni ile sosyal medya devleri Facebook, Twitter ve Google ve söz konusu şirketlerin CEO'larına dava açtığını duyurdu.

ABD'de 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından yapılan kanlı Kongre baskını sonrası Trump'ın sosyal medya hesapları teknoloji devleri tarafından şiddete teşvik ettiği gerekçesi ile askıya alınmıştı. Trump, hesaplarını askıya alan Facebook, Twitter ve Google ile Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Google CEO'su Sundar Pichai ve Twitter CEO'su Jack Dorsey'ede dava açtığını duyurdu. Trump, söz konusu şirketler tarafından haksız yere sansürlendiğini iddia etti.

New Jersey eyaletinde yer alan Bedminster'daki Trump Ulusal Golf Kulübü'nde basın toplantısı düzenleyen Trump, "Bugün, Amerika İlk Politika Enstitüsü ile birlikte, Facebook, Google ve Twitter gibi büyük teknoloji devlerinin yanı sıra CEO'ları Mark Zuckerberg, Sundar Pichai ve Jack Dorsey'e karşı büyük bir toplu dava açıyorum" dedi.

Trump ayrıca, ülkenin en iyi teknoloji firmalarının "yasadışı ve anayasaya aykırı sansür uygulayıcılar" haline geldiğini ifade ederek, kendisinin ve hukuk ekibinin üç şirket ve CEO'ları ile mahkemede mücadele sözü vererek, duruşma öncesi bir anlaşma aramadıklarını kaydetti.

Dava, Florida Güney Bölgesi'ndeki ABD Bölge Mahkemesi'nde açılırken, Facebook, Google ve Twitter dava hakkında henüz açıklama yapmadı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlyas Tetik Acun Ilıcalı Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Balotelli Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Trump, Facebook, Twitter ve Google'a dava açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 20:06:50. #1.16#

title