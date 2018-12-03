Trump, ABD'nin savunma harcamasına 'çılgınlık' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, "Gelecek bir zamanda Devlet Başkanı Şi ve Devlet Başkanı Putin ve ben bir araya gelip bu büyük ve rahatsız edici silah yarışını anlamlı bir şekilde durdurmayı konuşabileceğimizden eminin. ABD, bu yıl (bu yarışa) 716 milyar dolar harcadı. Çılgınlık." dedi.