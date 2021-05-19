TRT Spor Yıldız açıldı
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TRT Spor Yıldız açıldı

TRT Spor Yıldız açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni spor kanalı "TRT Spor Yıldız", 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen tanıtım programıyla yayın hayatına başladı.

Yeni spor kanalı "TRT Spor Yıldız", 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen tanıtım programıyla yayın hayatına başladı. Kanalın tanıtımını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Spor Yıldız'ı gençlere ve sporculara armağan etti.

Ulusal ve uluslararası tüm amatör, profesyonel ve engelli spor branşları ile prestijli spor organizasyonlarını ekranlara taşıyacak olan TRT Spor Yıldız, ilk büyük organizasyon olarak, pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı ekranlara taşıyacak.

TRT Spor Yıldız, yılda 2 bin saatten fazla canlı yayın ve yaklaşık 1000 spor etkinliğini ekranlara getirmeyi planlıyor. Ayrıca kanalda, futbol dışındaki diğer spor dallarının da yayınlanmasına geniş olanak sağlanacak.

Tanıtım programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ile spor dünyasından önemli isimler katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "GENÇLERİMİZİN MOTİVASYONUNU ARTIRACAK BİR MECRA OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayın hayatına başlayan TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınla logo değişimini gerçekleştirdi. TRT Spor Yıldız'ın 2019 yılından bugüne test yayınlarını TRT Spor 2 olarak gerçekleştirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni kanalımız basketboldan voleybola, güreşten boksa kadar pek çok branşta spor müsabakalarını izleyicisi ile buluşturacak. Yeni kanalımızın engellilerin spor müsabakalarına ayrıca yer verecek olmasını da takdirle karşılıyorum" dedi.

Hizmetin hayata geçmesinde emeği olan herkesi tebrik eden Erdoğan, "Sporun yaygınlaştırılmasına yönelik olduğu gibi bu gayreti de destekliyorum. Altyapının güçlenmesi kapsamındaki faaliyetlerimiz bize yeni yetenekler olarak döndü. Altyapının da güçlenmesi ile lisanslı sporcu sayısı artıyor. Açılışını yaptığımız kanalın gençlerimizin motivasyonunu artıracak bir mecra olacağını düşünüyorum. Gençlerimize ve sporcularımıza bayram hediyesi olan TRT Spor Yıldız'ın yayın hayatında başarılı olmasını diliyorum" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU: "TRT SPOR YILDIZ SPOR CAMİAMIZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN BİR MİLAT OLACAKTIR"

Duyarlı Türk gençliği ve tüm sporcuların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak söze başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT Spor Yıldız'ın bakanlık olarak sporu tabana yayma ve sporda başarıyı arttırma hedeflerine ulaşmada çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kanalın sadece popüler branşların değil, diğer sporların da tanıtımı, teşviki ve farkındalığı için büyük katkılar sağlayacağının altını çizen Kasapoğlu, "Bu çalışma spor camiamız ve spor geleceğimiz için bir milat olacaktır" söyleminde bulundu. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e ve tüm TRT ailesine, TRT Spor Yıldız projesindeki katkıları ve destekleri için teşekkürlerini ileten Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin bir spor ülkesi olma yürüyüşünü sağlam temellere oturtacağına inandığı TRT Spor Yıldız'a yayın hayatında başarılar diledi.

(İHA)

TRT Spor Yıldız açıldı
TRT Spor Yıldız açıldı
TRT Spor Yıldız açıldı
TRT Spor Yıldız açıldı
TRT Spor Yıldız açıldı
TRT Spor Yıldız açıldı
TRT Spor Yıldız açıldı
TRT Spor Yıldız açıldı
TRT Spor Yıldız açıldı
TRT Spor Yıldız açıldı
TRT Spor Yıldız açıldı
TRT Spor Yıldız açıldı
TRT Spor Yıldız açıldı
TRT Spor Yıldız açıldı
TRT Spor Yıldız açıldı
TRT Spor Yıldız açıldı
TRT Spor Yıldız açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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