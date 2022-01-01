Triatlonda 2022 faaliyet programı belli oldu
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Türkiye Triatlon Federasyonunun 2022 faaliyet programı duyuruldu.
Türkiye Triatlon Federasyonunun 2022 faaliyet programı duyuruldu.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sezonun ilk organizasyonu tüm illerde 24-30 Ocak'ta triatlon testiyle yapılacak.
Duatlon Türkiye Şampiyonası 19-20 Şubat'ta İzmir'de, Avrupa Triatlon Kupası 16-17 Nisan'da Mersin'de, Avrupa Triatlon Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası da 15-16 Ekim'de Alanya'da gerçekleştirilecek.
Yıl içinde Balıkesir, Çanakkale, Isparta ve Ordu'da da organizasyonlar düzenlenecek.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
Haberi Kaydet