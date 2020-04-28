Trakya'da "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor - EDİRNE/TEKİRDAĞ/ Selimiye Camisi'nin havadan görüntüsü Özgürlük ve Demokrasi Meydanı İstasyon Caddesi Cumhuriyet Caddesi Sokak ve caddelerden detaylar Trakya'da "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "evde kal" çağrılarına...

Selimiye Camisi'nin havadan görüntüsü

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı

İstasyon Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Sokak ve caddelerden detaylar Trakya'da "Evde kal" çağrısına riayet ediliyor

EDİRNE/TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ - Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de cadde ve sokaklar boş bir görüntü oluştururken, girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddasi'de yoğunluk oluştu.

Girişinde ekiplerin ateş ölçtüğü caddede banka şubeleri ve fatura ödeme noktalarının bulunduğu mevkilerde görevliler sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarılarda bulundu.

Vatandaşların büyük bir çoğunluğunun maske kullandığı görüldü.

Polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürürken, hoparlörlerden "Evde kal" anonsu yapılıyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar, uzmanların "evde kal" çağrılarına kısmen uyuyor.

Kentte, meydanlarda sakinlik yaşanırken, bazı cadde ve sokaklarda az sayıda insan ve araç hareketliliği yaşanıyor.

Bazı vatandaşlar bankalar ve PTT işyerleri önünde kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri kuyruktaki vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında sezsizlik hakim olurken, Cumhuriyet ve İstasyon caddelerinde kısa süreli insan yoğunluğu oluşuyor.

Kentte denetimlerde bulunan polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgelere uymayanlar hakkında tutanak hazırlıyor.

Kırklareli Valiliği, kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolardaki afişler ile "Evde Kal" çağrısı yaparken, Kırklareli Belediyesi, polis ve zabıta ekipleri, zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapılıyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kentin işlek yerlerinden olan Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.

Genel olarak sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

Kaynak: AA