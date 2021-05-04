TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN KARAYOLUNDA TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN KARAYOLUNDA TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda, polis ekiplerince yapılan uygulama nedeniyle oluşan trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen bazı sürücüler, araçlarıyla geri giderek, diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda, polis ekiplerince yapılan uygulama nedeniyle oluşan trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen bazı sürücüler, araçlarıyla geri giderek, diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Tam kapanmayla birlikte Merter D-100 Karayolu Edirne istikametinde polis ekipleri uygulama yaptı. Kara yolunda oluşan yoğunluk Cevizlibağ'a kadar uzandı.Trafiğe girmek istemeyen bazı sürücüler ise araçlarıyla geri giderek, yan yola girmeye çalıştı. Ancak diğer araç sürücülerini tehlikeye attı. Sürücülerin trafikteki tehlikeli hareketleri, kameralara yansıdı.

TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN KARAYOLUNDA TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDILAR
TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN KARAYOLUNDA TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDILAR
TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN KARAYOLUNDA TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDILAR
TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN KARAYOLUNDA TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDILAR
TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN KARAYOLUNDA TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDILAR
TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN KARAYOLUNDA TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDILAR
TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN KARAYOLUNDA TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi! Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
Son dakika haberi! Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi
Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi
Son dakika haber | Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı
Son dakika haber | Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN KARAYOLUNDA TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 15:32:59. #1.14#

title