Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

30.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:11
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Vitor Hugo katılmazken, tedavisi yapılan Caleb Ekuban, daha sonra takımdan ayrı koştu.

Ekuban, dönüyor

Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan golcü oyuncu Caleb Ekuban'ın, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda olması bekleniyor.

Geçen hafta Galatasaray maçında takımda yer alamayan Ganalı golcünün, yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Avcı, basın mensuplarının yeni yılını kutladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarının yeni yılını kutladı.

Avcı, herkese iyi seneler dileyerek, "İnşallah 2021 hepimiz adına, dünya adına sağlıklı bir şekilde geçer. En gerekli olan o. Her şeyi de futbol ayakta tutuyor. Ona yardımcı olmak lazım." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, antrenmanın ilk bölümü sonrasında Djaniny ve Yusuf Sarı ile bir süre görüştü.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Cahit Özkan Seyit Torun Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Müge Anlı Berk Oktay Seda Sayan Gülben Ergen
Spor Ryan Babel Arda Turan Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 13:16:58. #1.14#
title