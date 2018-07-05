Trabzon Sahibine Kızdı, Kirada Olduğu İşyerini Kırıp, Döktü Hd

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Katip Kaya, 1 yıldır ödeme yapmadığı kiracısı hakkında tahliye işlemi başlattı. Öfkelenen kiracı, dükkanı kırıp, döktü, sonrada tahliye etti. İşyeri hasar gören Katip Kaya, suç duyurusunda bulundu. Ortahisar ilçesi Kalkınma Mahallesinde iş yeri bulunan Katip Kaya, 10 yıllık kiracısı A.B. ile kira ödemeleri nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. İddiaya göre 1 yıldır kirasını alamayan Kati Kaya, tahliye işlemi başlatıldı. Mahkeme kararı ulaşan kiracı bu duruma öfkelendi, kafeterya olan iş yerini kırıp döktü, sonrada tahliye etti. İşyeri hasar gören Katip Kaya, suç duyurusunda bulundu.

Katip Kaya, kiracısı ile 10 yıllık kira sözleşmesi yaptıklarını belirterek son bir yılda kira alamadığını söyledi. Kaya, 'Bende kendilerini uyardım 'insanlık hali ödeyemeyebilirsiniz beni uyarın, bende idare edeyim' dedim. Bir miktar para aldım. Benden kafeteryayı devir için 500 bin lira istediler. Kendilerine devir hakkı vermediğimi söyledim. 'Kiracılığa devam etmek isterseniz oturup konuşalım devam edelim' dedim. Ama istemediler. Bana '500 bin lira bize ver buradan çıkalım' dediler. Allah'a revamı bu? Benim yaptığım insanlığın karşılığı bumu?. Benim işyerimi darmadağın ettiler. Bu milli servettir, yazıktırö dedi.

A.B. ise iddialarla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi.