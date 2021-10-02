Trabzon Dünya Ticaret Merkezinin yüzde 90'ı tamamlandı - Haberler
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Trabzon Dünya Ticaret Merkezinin yüzde 90'ı tamamlandı

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

Trabzon'da inşa edilen Dünya Ticaret Merkezi inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da inşa edilen Dünya Ticaret Merkezi inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı.

Uluslararası gayrimenkul yatırım ve geliştirme firması Armada Holding'in Türkiye'de gerçekleştirdiği yatırımları kapsamında Trabzon'da devam eden Dünya Ticaret Merkezi inşaatının yapımı sürüyor.

Trabzon'un Yomra ilçesindeki Şana mevkisinde 86 bin metrekarelik alanda inşasına 2017'de başlanan ve içerisinde uluslararası turizm ve kongre merkezi, dört ve beş yıldızlı oteller, alışveriş merkezleri ve rezidanslar bulunan yatırımın hizmete girmesiyle bölge ekonomisine ve turizme büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Holdingin Türkiye temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yaşar, AA muhabirine, Türkiye'de gayrimenkul yatırımları başta olmak üzere turizm ve sağlık alanlarında büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ankara Haymana'da beş yıldızlı ve 600 yatak kapasiteli termal otel ve fuar merkezi başta olmak üzere iş merkezi, villa, rezidans ve gayrimenkul alanlarında yatırımlar yaptıklarını dile getiren Yaşar, Karadeniz Bölgesi'nde de önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yaşar, Trabzon'da yapımı devam eden Dünya Ticaret Merkezi'nin tamamlanmasıyla başta Trabzon olmak üzere bölgedeki önemli bir ihtiyacın karşılanacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trabzon'daki Dünya Ticaret Merkezi projesi Karadeniz'deki en büyük yatırım projesidir. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan 49 yıllık bir proje. Projenin yapımı sürüyor. Bizden kaynaklanan bir gecikme söz konusu değil. Yer tesliminde Dünya Ticaret Merkezi'nin bir gecikmesi oldu. Daha sonra iki müteahhittin iflası oldu, sonra pandemi başladı. Tüm bunlara rağmen biz projemizi hiç durdurmadan devam ettirdik."

Projenin en büyük özelliğinin, Doğu Karadeniz'deki ciddi anlamda kongre ve turizm merkezi ihtiyacının karşılaması olacağına dikkati çeken Yaşar, "En önemli noktalardan biri de bu proje ve Türkiye'deki diğer projelerimizden hiçbiri için Türkiye'den herhangi bir kredi veya finans kullanmadık. Tamamen yurt dışından döviz cinsinden paramız geldi ve kendi öz sermayemizle bu projeleri yaptık." ifadelerini kullandı.

Yaşar, yatırımın yüzde 90'ının tamamlandığını belirterek, "Çok basit işleri kaldı. Onları da kısa zamanda bitirerek projeyi hizmet olarak devreye almak istiyoruz. Yurt dışındaki imkanlarımızı da kullanarak bölgeye hem turizm hem kongre hem de sağlık turizmi konusunda bir çalışma yapılacak." diye konuştu.

Trabzon Dünya Ticaret Merkezinin yüzde 90'ı tamamlandı

Trabzon Dünya Ticaret Merkezinin yüzde 90'ı tamamlandı

Trabzon Dünya Ticaret Merkezinin yüzde 90'ı tamamlandı

Trabzon Dünya Ticaret Merkezinin yüzde 90'ı tamamlandı
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Son Dakika Haberleri
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