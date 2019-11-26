Trabzon'daki Barma Yaylası Turbalığı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

26.11.2019 03:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 03:02

Cumhurbaşkanı kararı ile Trabzon'un Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde bulunan Barma Yaylası Turbalığı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Trabzon'un Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde bulunan Barma Yaylası Turbalığı Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu karar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi gereğince verildi.

Kaynak: AA