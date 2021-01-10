Trabzon'da kumar oynayan 40 kişiye 91 bin 534 lira ceza verildi

Trabzon'un Düzköy ilçesinde kumar oynayan 40 kişiye toplam 91 bin 534 lira ceza uygulandı.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde kumar oynayan 40 kişiye toplam 91 bin 534 lira ceza uygulandı.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haçka Yaylası'nda, Ö.K'nin kahvehane haline getirdiği ruhsatsız iş yerinde kumar oynattığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye kumar oynamaktan, 20 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamaktan, ayrıca işletme önünde araç içerisinde bekleyen bir kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 91 bin 534 lira idari para cezası verildi.

İşletme sahibi Ö.K. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, söz konusu kişilerden A.B. hakkında arama kaydı olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk