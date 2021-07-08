TPFD'den Nihat Özdemir'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TPFD'den Nihat Özdemir'e ziyaret

TPFD'den Nihat Özdemir'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TPFD Yönetim Kurulu üyeleri Altan Aksoy, Yasin Sülün, Serhat Akyüz, Gökhan Caba ve Erhan Küçük de yer aldı. Geçtiğimiz ay TPFD'nin başkanlığına seçilen Saffet Akyüz ve yeni yönetimini tebrik eden Özdemir, konuklarına A Milli Takım forması takdim etti.

(İHA)

TPFD'den Nihat Özdemir'e ziyaret
TPFD'den Nihat Özdemir'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Merve Akpınar'ın okula alınmadığı iddiasına yalanlama geldi
Merve Akpınar'ın okula alınmadığı iddiasına yalanlama geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Fahrettin Koca Vladimir Putin Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Erol Bulut Mario Balotelli Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TPFD'den Nihat Özdemir'e ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 17:40:04. #1.14#

title