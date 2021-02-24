Toyota'dan servis kampanyası
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Toyota'dan servis kampanyası

24.02.2021 16:26 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:35
Toyota'dan servis kampanyası

Toyota Plaza Kar, araçların bahar bakımı için devreye aldığı servis kampanyasını duyurdu.

Toyota Plaza Kar, araçların bahar bakımı için devreye aldığı servis kampanyasını duyurdu.

Toyota sahiplerinin araçlarının bakımlarını indirimli olarak yaptırmaları için 31 Mart'a kadar sürecek kampanya kapsamında tüm Toyota modellerine ücretsiz check-up yapılırken, fren balata ve diskleri, silecekler, amortisörler ile debriyaj seti yüzde 25 indirimli olarak sunulacak.

3 yaş ve üzeri Toyota modellerinde Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresinde yüzde 20 indirim sağlanırken, tüm bakım işçiliklerde de yüzde 30'luk indirim sunuluyor.

Toyota sahipleri indirim ve avantajlardan yararlanmak için servis randevularını online olarak da alabilecekler.

Kaynak: Carmedya.com

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