Tosya'da arıcılık kursu sona erdi

24.10.2019 14:04

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde açılan arıcılık kursunda başarılı olan kursiyerlere düzenlenen törenle belgeleri verildi.



Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonu'ndan düzenlenen törende konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kursun planlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kursun önemine değinen Pişkin, "Hepiniz arıcılık konusunda, kendi alanında köyünde ve mahallesinde bu işle iştigal eden insanlarsınız. Ama her işin ilmini ve fennini bilmek, bilimsel anlamda metotlarını öğrenmek pratiğinizi geliştirir ve size çok şey kazandırır. Biz arıcılığı biraz atadan görme tekniklerle, kulaktan dolma bilgilerle daha çok uygulamada gördüğümüz ve edindiğimiz tecrübelerle yürütüyoruz. Bizim burada amacımız tabii ki bu işi yapan insanların bu işin bilimsel anlamda da temeline hakim olmasını sağlamak. Böyle olunca hem sizin bu işe olan şevkiniz ve merakınız perçinlenmiş olacak hem de kovan başına aldığınız ürün miktarında inanıyorum ki artış olacak. Aldığınız belgeler hepinize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Nesrin Avcı da 72 saat süren arıcılık kursuna 20 kursiyerin katıldığını ifade etti.



Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri takdim edildi.



Belge törenine, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akgül, Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü (SYDV) Recep Keçeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Kadir Çavdar, Tosya Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sevgi Alkan ile kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA