Son dakika haber! TORNAVİDA İLE SALDIRAN GASPÇIYI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ - Haberler
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Son dakika haber! TORNAVİDA İLE SALDIRAN GASPÇIYI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bursa'da, cep telefonunu gasbetmeye çalıştığını iddia ettiği Erkan Aysu'yu bıçaklayıp öldürdükten sonra adresini bildirdiği evinde polis ekiplerince gözaltına alınan E.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

BURSA (DHA) - Bursa'da, cep telefonunu gasbetmeye çalıştığını iddia ettiği Erkan Aysu'yu bıçaklayıp öldürdükten sonra adresini bildirdiği evinde polis ekiplerince gözaltına alınan E.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadesinde, "Cep telefonumu istedi. Vermeyince zorla alacağını söyledi. Ben de canımı kurtarmak için bıçakladım ve kaçtım" dediği öğrenilen E.K., adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber! TORNAVİDA İLE SALDIRAN GASPÇIYI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Son dakika haber! TORNAVİDA İLE SALDIRAN GASPÇIYI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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