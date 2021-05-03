Toplam maliyeti 9,5 milyon TL olan okulda çalışmalar devam ediyor
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Toplam maliyeti 9,5 milyon TL olan okulda çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT - Haberler | Yerel

Toplam maliyeti 9,5 milyon TL olan okulda çalışmalar devam ediyor Pamukkale Belediyesinin eğitim konusundaki en önemli projelerinden biri olan Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Toplam maliyeti 9,5 milyon TL olan okulda çalışmalar devam ediyor

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesinin eğitim konusundaki en önemli projelerinden biri olan Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Yeni eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi planladığımız bu dev eserde çalışmalarımız aralıksız sürüyor" dedi.

Pamukkale Belediyesi, Deliktaş mahallesinde Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nde çalışmalar hız kesmiyor. Toplam 6 kat ve 24 derslikten oluşacak Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nde bodrum, zemin, 1., 2. ve 3. katın betonları atılırken, bodrum katın duvar örme işlemleri tamamlandı. Zemin katta ise duvar örme çalışmaları başladı. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar kısa sürede yüzde 40 aşamasına geldi. Toplam maliyeti 9.5 milyon TL olacak Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nin, 2021-2022 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

"Eğitim her şeyden önemli"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eğitim konusunu her zaman önemsediklerini ifade ederek, "Hayırseverlerimizin de desteği ile Deliktaş mahallemizde hayali kurulan okulu Pamukkale Belediyesi olarak inşa ediyor olmaktan dolayı gururluyuz. 9.5 milyon liraya mal olacak ve içinde hem İmam Hatip Orta Okulu'nu hem de İmam Hatip Lisesi'ni barındıracak olan eğitim yuvamızda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Her gün okulun inşaatının yükselmesini görmek bizleri mutlu ediyor. Daha önce sözünü verdiğimiz gibi bu dev eğitim tesisini 2021-2022 eğitim-öğretim yılına yetiştirmek istiyoruz. Bu nedenle çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi şimdiden tüm ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Toplam maliyeti 9,5 milyon TL olan okulda çalışmalar devam ediyor
Toplam maliyeti 9,5 milyon TL olan okulda çalışmalar devam ediyor
Toplam maliyeti 9,5 milyon TL olan okulda çalışmalar devam ediyor
Toplam maliyeti 9,5 milyon TL olan okulda çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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