Tom Hanks kimdir? Tom Hanks koronavirüse yakalandı mı? Tom Hanks filmleri! Hızla dünyaya yayılan koronavirüs Hollywood yıldızı Tom Hanks'te de görüldü. Tom Hanks'in koronavirüse yakalandığının açıklanması sonrası Tom Hanks kimdir ve Tom Hanks koronavirüse yakalandı mı gibi konular araştırılırken Tom Hanks filmleri merak edildi.

Hollywood yıldızı Tom Hankjs'in koronavirüse yakalandığının açıklamamsı dünya gündeminde yer aldı. Ülkemizde de gündem olan Tom Hanks, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Tom Hanks kimdir? Tom Hanks koronavirüse yakalandı mı? İşte, Tom Hanks filmleri!

63 yaşındaki Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avustralya'da yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

TOM HANKS KİMDİR?

Tom Hanks doğum tarihi: 9 Temmuz 1956

Tom Hanks kaç yaşında: 63yaşında

Tom Hanksnereli: Concord, Kaliforniya, ABD

Thomas Jeffrey Hanks Amerikalı sinema oyuncusudur.

İki defa Oscar ödülü almış, zor rollerin üstesinden gelebilmesi ile tanınmış ve özellikle dramatik rollerdeki performansıyla önemli başarı yakalamıştır.

Philadelphia ve Forrest Gump ile üst üste iki kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü alan Tom Hanks'in en önemli filmleri arasında, Forrest Gump, Philadelphia, Azap Yolu, Yeni Hayat, Er Ryan'ı Kurtarmak ve Yeşil Yol sayılabilir. 2006 Cannes Film Festivali, Tom Hanks'in simgebilimci profesör Robert Langdon rolünde oynadığı Dan Brown'un aynı isimli kitabından yola çıkılarak hazırlanan Da Vinci Şifresi ile açılış yapmış ve izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.

Tom Hanks Aralık 2019'da fahri Yunan vatandaşlığı aldı.

Tom Hanks, 1978 yılında aktris aynı zamanda yapımcı olan Samantha Lewes ile evlendiği yer olan New York'a geldi. Dokuz yıl sonra (bir kız ve bir erkek evlatları varken) boşandılar, fakat Hanks hala düzenli olarak çocuklarını görmektedir. New York'ta iken Hanks, Riverside Shakespeare Şirketi için oynadı. Buna ek olarak ilk film oyunculuğu performansını düşük bütçeli (ucuz) bir filmde oynayarak gösterdi ve Labirentler ve Canavarlar olarak adlandırılan televizyon filminde rol aldı. Çeşitli rolleri üstlenmeye devam etti ve sonunda ABC televizyonunda Bosom Buddies (Samimi Dostlar) 'da bir rolü elde etti. Hanks Los Angeles'a ve sonradan sadece kadınların kaldığı ucuz bir otelde yaşayabilmek için kadınlar gibi giyinmeleri gereken bir çift genci beraber canlandıracakları Peter Scolari ile tanışıp arkadaş oldukları Kaliforniya'ya uçtu. Diziler iki yıl boyuncua sürdü ve reytingler hiçbir zaman çok iyi olmasalar bile, televizyon eleştirmenleri programa yüksek notlar verdiler. Programın yardımcı yapımcısı Ian Praise Rolling Stone 'a "Onu sette ilk gördüğüm gün, 'çok kötü, ekranlarda uzun süre tutunamayacak' diye düşündüm. Ama iki yıl sonra onun bir film yıldızı olacağını biliyordum" demiştir. Praiser bunu bilse bile, Hanks'i ikna edemedi. En iyi arkadaşı Tom Lizzio, Rolling Stone 'a "Televizyon programı bir yere çıkmıyor." demiştir."Daha sonra bu bir yere çıkmayınca Tom Hanks, bir tiyatroda ipleri çekmeye ve ışıkları açmaya geri döneceğini düşündü."

Fakat Ron Howard'ın Tom Hanks ile iletişime geçmesini sağlayan şey Bossom Buddies ve Happy Days (Mutlu Günler) serisinin bir bölümündeki küçük rolüydü. Howard, o günlerde bir denizkızının insana aşık oluşunu anlatan romantik komedi Splash üzerinde çalışıyordu. İlk başta, Howard, Tom Hanks'i daha sonra John Candy'nin oynadığı ana karakterin nüktedan kardeşi için düşünmüştü. Fakat bunun aksine, Hanks başrolü kaptı ve bir kariyer, 69 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek box-office'lerde bir numara olan Splash ile ivme kazandı.

TOM HANKS FİLMLERİ

1980 He Knows You're Alone

1982 Mazes and Monsters

1984 Splash

1984 Bachelor Party

1985 The Man with One Red Shoe

1985 Volunteers

1986 The Money Pit

1986 Nothing in Common

1986 Every Time We Say Goodbye

1987 Dragnet

1988 Big

1988 Punchline

1989 Turner & Hooch

1989 The 'Burbs

1990 Joe Versus the Volcano

1990 Şenlik Ateşi

1992 A League of Their Own

1992 Radio Flyer

1993 Sleepless in Seattle

1993 Philadelphia

1994 Forrest Gump

1995 Apollo 13

1995 Toy Story

1996 That Thing You Do!

1998 Saving Private Ryan

1998 Mesajınız Var

1999 Toy Story 2

1999 The Green Mile

2000 Cast Away

2002 Road to Perdition

2002 Catch Me If You Can

2004 The Terminal

2004 The Ladykillers

2004 Elvis Has Left the Building

2004 The Polar Express

2006 The Da Vinci Code

2006 Cars

2007 The Simpsons Movie

2007 Charlie Wilson's War

2008 The Great Buck Howard

2009 Angels & Demons

2010 Toy Story 3

2011 Larry Crowne

2011 Extremely Loud and Incredibly Close

2012 Electric City

2012 Cloud Atlas

2013 Captain Phillips

2013 Saving Mr. Banks

2014 Zamanın Unuttuğu Oyuncak Hikayesi

2015 Casuslar Köprüsü

2015 A Hologram for the King

2015 Ithaca

2016 The Circle

2016 Cehennem (2016 film)

2017 Oyuncak Hikayesi 4