Tom Hanks kimdir? Tom Hanks koronavirüse yakalandı mı? Tom Hanks filmleri!
Hızla dünyaya yayılan koronavirüs Hollywood yıldızı Tom Hanks'te de görüldü. Tom Hanks'in koronavirüse yakalandığının açıklanması sonrası Tom Hanks kimdir ve Tom Hanks koronavirüse yakalandı mı gibi konular araştırılırken Tom Hanks filmleri merak edildi.
Hollywood yıldızı Tom Hankjs'in koronavirüse yakalandığının açıklamamsı dünya gündeminde yer aldı. Ülkemizde de gündem olan Tom Hanks, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Tom Hanks kimdir? Tom Hanks koronavirüse yakalandı mı? İşte, Tom Hanks filmleri!
Oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandı
63 yaşındaki Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avustralya'da yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
TOM HANKS KİMDİR?
Tom Hanks doğum tarihi: 9 Temmuz 1956
Tom Hanks kaç yaşında: 63yaşında
Tom Hanksnereli: Concord, Kaliforniya, ABD
Thomas Jeffrey Hanks Amerikalı sinema oyuncusudur.
İki defa Oscar ödülü almış, zor rollerin üstesinden gelebilmesi ile tanınmış ve özellikle dramatik rollerdeki performansıyla önemli başarı yakalamıştır.
Philadelphia ve Forrest Gump ile üst üste iki kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü alan Tom Hanks'in en önemli filmleri arasında, Forrest Gump, Philadelphia, Azap Yolu, Yeni Hayat, Er Ryan'ı Kurtarmak ve Yeşil Yol sayılabilir. 2006 Cannes Film Festivali, Tom Hanks'in simgebilimci profesör Robert Langdon rolünde oynadığı Dan Brown'un aynı isimli kitabından yola çıkılarak hazırlanan Da Vinci Şifresi ile açılış yapmış ve izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.
Tom Hanks Aralık 2019'da fahri Yunan vatandaşlığı aldı.
Tom Hanks, 1978 yılında aktris aynı zamanda yapımcı olan Samantha Lewes ile evlendiği yer olan New York'a geldi. Dokuz yıl sonra (bir kız ve bir erkek evlatları varken) boşandılar, fakat Hanks hala düzenli olarak çocuklarını görmektedir. New York'ta iken Hanks, Riverside Shakespeare Şirketi için oynadı. Buna ek olarak ilk film oyunculuğu performansını düşük bütçeli (ucuz) bir filmde oynayarak gösterdi ve Labirentler ve Canavarlar olarak adlandırılan televizyon filminde rol aldı. Çeşitli rolleri üstlenmeye devam etti ve sonunda ABC televizyonunda Bosom Buddies (Samimi Dostlar) 'da bir rolü elde etti. Hanks Los Angeles'a ve sonradan sadece kadınların kaldığı ucuz bir otelde yaşayabilmek için kadınlar gibi giyinmeleri gereken bir çift genci beraber canlandıracakları Peter Scolari ile tanışıp arkadaş oldukları Kaliforniya'ya uçtu. Diziler iki yıl boyuncua sürdü ve reytingler hiçbir zaman çok iyi olmasalar bile, televizyon eleştirmenleri programa yüksek notlar verdiler. Programın yardımcı yapımcısı Ian Praise Rolling Stone 'a "Onu sette ilk gördüğüm gün, 'çok kötü, ekranlarda uzun süre tutunamayacak' diye düşündüm. Ama iki yıl sonra onun bir film yıldızı olacağını biliyordum" demiştir. Praiser bunu bilse bile, Hanks'i ikna edemedi. En iyi arkadaşı Tom Lizzio, Rolling Stone 'a "Televizyon programı bir yere çıkmıyor." demiştir."Daha sonra bu bir yere çıkmayınca Tom Hanks, bir tiyatroda ipleri çekmeye ve ışıkları açmaya geri döneceğini düşündü."
Fakat Ron Howard'ın Tom Hanks ile iletişime geçmesini sağlayan şey Bossom Buddies ve Happy Days (Mutlu Günler) serisinin bir bölümündeki küçük rolüydü. Howard, o günlerde bir denizkızının insana aşık oluşunu anlatan romantik komedi Splash üzerinde çalışıyordu. İlk başta, Howard, Tom Hanks'i daha sonra John Candy'nin oynadığı ana karakterin nüktedan kardeşi için düşünmüştü. Fakat bunun aksine, Hanks başrolü kaptı ve bir kariyer, 69 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek box-office'lerde bir numara olan Splash ile ivme kazandı.
TOM HANKS FİLMLERİ
1980 He Knows You're Alone
1982 Mazes and Monsters
1984 Splash
1984 Bachelor Party
1985 The Man with One Red Shoe
1985 Volunteers
1986 The Money Pit
1986 Nothing in Common
1986 Every Time We Say Goodbye
1987 Dragnet
1988 Big
1988 Punchline
1989 Turner & Hooch
1989 The 'Burbs
1990 Joe Versus the Volcano
1990 Şenlik Ateşi
1992 A League of Their Own
1992 Radio Flyer
1993 Sleepless in Seattle
1993 Philadelphia
1994 Forrest Gump
1995 Apollo 13
1995 Toy Story
1996 That Thing You Do!
1998 Saving Private Ryan
1998 Mesajınız Var
1999 Toy Story 2
1999 The Green Mile
2000 Cast Away
2002 Road to Perdition
2002 Catch Me If You Can
2004 The Terminal
2004 The Ladykillers
2004 Elvis Has Left the Building
2004 The Polar Express
2006 The Da Vinci Code
2006 Cars
2007 The Simpsons Movie
2007 Charlie Wilson's War
2008 The Great Buck Howard
2009 Angels & Demons
2010 Toy Story 3
2011 Larry Crowne
2011 Extremely Loud and Incredibly Close
2012 Electric City
2012 Cloud Atlas
2013 Captain Phillips
2013 Saving Mr. Banks
2014 Zamanın Unuttuğu Oyuncak Hikayesi
2015 Casuslar Köprüsü
2015 A Hologram for the King
2015 Ithaca
2016 The Circle
2016 Cehennem (2016 film)
2017 Oyuncak Hikayesi 4