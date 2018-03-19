Tofaş'ın 10 Yıllık Yatırımı 3 Milyar Dolara Yaklaştı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Tofaş'ın 2017'deki proje ve yapısal yatırımların miktarının 157 milyon euro olarak gerçekleştiğini, son 10 yılda ise bu rakamın 2.8 milyar dolara ulaştığını söyledi. Koç, "İhracatta yükselişimiz sürecek" dedi.