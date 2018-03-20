Tkdk ile Tab Arasında Arıcılık Projeleri Protokolü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) arasında, yatırımcıların arıcılık projelerini ücretsiz hazırlayabilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

TKDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurum ile TAB arasında "Eğitim ve Proje Hazırlama İşbirliği Protokolü" imzalanırken, bu protokolle, küçük ölçekli yatırımcıların kırsal kalkınma hibelerinden daha etkin yararlanması amaçlandı.

İmza töreninde konuşan TKDK Başkanı Hakan Kalender, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın küçük ölçekli işletmelerin projelerinin ücretsiz hazırlanmasıyla ilgili talimatlarıyla bu çalışmayı yaptıklarını bildirdi.

Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında 2011'den beri 42 ilde hibe verdiklerini anımsatan Kalender, Kuruma sunulan 11 bin projeye 3 milyar liranın üzerinde hibe verdiklerini, bu hibelerle yaklaşık 7 milyar liralık yatırım yapıldığını aktardı.

Kalender, içinde arıcılığın da olduğu çok geniş alanda destek verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Arıcılık, hem proje sayısı hem istihdam hem de kırsal alandaki ekonomiyi çeşitlendirmek açısından çok değer verdiğimiz konulardan birisi. O yüzden bu protokolü yaptığımız için mutluyuz. Küçük işletmeler kırsalda istihdamı sağladığı için kırsalda gelişime ve kalkınmaya doğrudan katkı sağlıyor. Beraber eğitimleri yapacağız, il koordinatörlüklerimiz de maksimum katkıyı sağlayacak. Vatandaş sizinle irtibata geçip ücretsiz projesini hazırlayarak bize sunacak. Arıcılıkta dünyada 2. sıradayız, çok güzel bir floramız var. Bunu daha da iyi noktalara getirmeliyiz."

Protokole göre, TAB personeline Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve TKDK tarafından IPARD başvuru dosyası ve iş planı hazırlama eğitimi verilecek. Küçük yatırımcının başvuru dosyaları ve iş planları bu personel tarafından hazırlanacak. Hazırlanan başvuru dosyaları ve iş planları için ilk aşamada ücret talep edilmeyecek, projeler kabul edildiğinde TKDK'dan alınacak danışmanlık hibesiyle bu ücretler ödenecek.