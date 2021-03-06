Tır devrildi, şoförün kolu koptu
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Tır devrildi, şoförün kolu koptu

06.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:47
Tır devrildi, şoförün kolu koptu

Bartın'da hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tır şoförünün kolu koptu.

Bartın'da hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tır şoförünün kolu koptu.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah 05.00'te Safranbolu Kavşağı'nda meydana geldi. Bartın limanından aldığı hurda yükünü Organize Sanayi Bölgesindeki demir çelik fabrikasına taşıyan Zafer Gülenç yönetimindeki 78 BT 672 plakalı Volvo marka tır kavşak geçişi sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen tırda sıkışan şoför Gülenç için bölgeye itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu sıkıştığı araçtan çıkarılan tır şoförünün kolunun koptuğu öğrenildi. Yaralı sürücü 112 ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken kopan kolunun dikilmesi için ameliyata alındı. Kaza nedeniyle çevreye saçılan hurda demirler iş makineleri ile toplandı. Devrilen tırın kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden trafiğe açıldı. - BARTIN

Tır devrildi, şoförün kolu koptu
Tır devrildi, şoförün kolu koptu
Tır devrildi, şoförün kolu koptu
Tır devrildi, şoförün kolu koptu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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