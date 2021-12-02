Gülle: "Yakın bir gelecekte dış ticaret fazlası veren Türkiye'yi müjdeleyeceğiz"
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Salondan ve katılımcılardan görüntüler Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin açıklaması ANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, kasım ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuştu.
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin açıklaması ANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, kasım ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuştu. (2)