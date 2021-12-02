Gülle: "Yakın bir gelecekte dış ticaret fazlası veren Türkiye'yi müjdeleyeceğiz" - Haberler
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Gülle: "Yakın bir gelecekte dış ticaret fazlası veren Türkiye'yi müjdeleyeceğiz"

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin açıklaması ANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, kasım ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuştu.

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin açıklaması ANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, kasım ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuştu. (2)

Gülle: Yakın bir gelecekte dış ticaret fazlası veren Türkiye'yi müjdeleyeceğiz

Gülle: Yakın bir gelecekte dış ticaret fazlası veren Türkiye'yi müjdeleyeceğiz

Gülle: Yakın bir gelecekte dış ticaret fazlası veren Türkiye'yi müjdeleyeceğiz

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri

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