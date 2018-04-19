Tika'dan Pakistanlı Sağlık Personeline Mesleki Eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde, Pakistanlı sağlık personeline Ankara'da anne ve çocuk sağlığı eğitim programı düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki hafta süren eğitime Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'de bin 250 yatak kapasitesi ile eyaletin en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan Khayber Eğitim Hastanesi Anne Çocuk Sağlığı Bölümü'nde görev yapan sağlık personeli katıldı.

Üç doktor ve bir uzman hemşireden oluşan heyete yönelik eğitim, anne ve çocuk sağlığı üzerine uygulamalı olarak Ankara'da faaliyet gösteren Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verildi.

Programın tamamlanmasının ardından düzenlenen törende konuşan Başhekim Yardımcısı Dr. Atikullah Ghiasee, Pakistanlı sağlık heyetini hastanelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ghiassee, Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübelerinin Pakistan ile paylaşılmasının günümüz ve gelecek için önemli olduğunu vurguladı.

TİKA Pakistan ülke masası sorumlusu Oya Tütüncü de iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarından kaynaklanan sorumluluğa dikkati çekerek, TİKA'nın diğer iş birliği alanlarının yanı sıra sağlık alanında da Pakistan'da önemli projelere imza attığını söyledi. Tütüncü, insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik projelerin her iki ülke uzmanları arasında fikir alış verişine ve karşılıklı bilgi aktarımına zemin oluşturduğunu da ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığını temsilen konuşan Ayhan Doğan da gelecekte de benzer mesleki eğitimlerin gerçekleştirilmesinden mutluluk duyulacağını söyledi.

Törende Pakistanlı sağlık heyeti adına söz alan Doktor Farid Ullah, Türkiye'nin tıp alanında oldukça gelişmiş bir ülke olduğunu ve bu alandaki birikimlerden faydalanmalarını kendileri için önemli bir kazanç olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Türkiye'de ilk defa bulunan Pakistanlı doktorlar, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen sosyal programlar kapsamında tarihi ve turistik mekanları da ziyaret etti.

TİKA, 2016 yılında Khayber Eğitim Hastanesi Anne Çocuk Sağlığı Bölümü'ne kuvözler ve diğer tıbbi ekipman desteğinde bulunmuş, bu desteğin ardından hastane yeni doğan bölümlerinin donanım ve yatak kapasitesi bakımından Khayber-Pahtunhva, eyaletin en kaliteli "anne çocuk sağlığı" bölümüne sahip hastanelerinden biri haline gelmişti.