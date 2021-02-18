Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katıldı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Azerbaycan ile imzaladıkları Tercihli Ticaret Anlaşması'nın (TTA) 1 Mart 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirterek, "Ama bu bizim için bir başlangıç, bir ilk adım.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Azerbaycan ile imzaladıkları Tercihli Ticaret Anlaşması'nın (TTA) 1 Mart 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirterek, "Ama bu bizim için bir başlangıç, bir ilk adım. Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi üzerine çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak." dedi.

Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Esedov, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda bir konuşma yaptı.

Dünyanın ekonomik ve toplumsal olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri ile mücadele ettiği bu dönemde Yukarı Karabağ'ın 30 yıldır süren işgalden kurtarılmasının kendileri için en güzel gelişme olduğunu belirten Pekcan,"Bu hadise hepimiz için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olmuştur." dedi.

Pekcan, Azerbaycan'ın zaferinin, bölgenin ticari ve lojistik yapısının değişeceği yeni bir dönemin de başlangıcı olduğuna işaret ederek, "Her zaman olduğu gibi bu yepyeni dönemde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, kendileri ile tam bir iş birliği halinde olacağız. Böylesine bir süreçte, Azerbaycan Başbakanı Sayın Esedov'un ülkemizi böyle kıymetli bir heyetle ziyareti her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır. " ifadelerini kullandı.

Programın yapıldığı salonda gözlemledikleri ilgi ve heyecanın ziyaretin somut sonuçlara vesile olacağına dair inançlarını pekiştirdiğini belirten Pekcan, "Mevkidaşım Sayın Cabbarov ile çok sık görüşüyoruz. Ben kendilerine bu dönemde gösterdikleri iş birliği için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah kotaların liberalleşmesini bekliyoruz. Ama bu süreçte Türkmenistan'ın sınır kapılarını da kapatmasıyla beraber Sayın Cabbarov'un da önderliğinde bize bu kotalar uygulanmadı ve geçişlerimizi bu güzergah üzerinden yapabildik. Diğer kotalar ve geçiş ücretleri ile ilgili de kendileri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu doğrultuda oluşturduğumuz heyetlerimiz, bakan yardımcıları başkanlığında her ay görüşme gerçekleştiriyorlar ve eylem planının takipçisi konumundalar."diye konuştu.

Pekcan, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için imzaladıkları Tercihli Ticaret Anlaşması'nın 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğinin altını çizerek, "Ama bu bizim için bir başlangıç, bir ilk adım. Biz şu anda yeniden listeleri paylaştık, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi üzerine çalışmalarımıza başladık ama Sayın Cabbarov ile TTA'nın kapsamının daha da genişletilmesini ve Serbest Ticaret Anlaşması'na evrilmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Atılması gereken daha çok adım olduğunu dile getiren Pekcan, "Hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak. Bu hedefe ulaşmak için de her iki iş dünyasının bizimle beraber aktif bir şekilde çalışması lazım. Biz aradaki engelleri kaydırmak için Sayın Bakan'la beraber ciddi bir çalışma halindeyiz." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan iş dünyası için finansman imkanı

Bakan Pekcan, karşılıklı yatırımların önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin Azerbaycan'da 12 milyar dolar, Azerbaycan'ın Türkiye'de 19,5 milyar dolar yatırımı bulunduğunu vurguladı.

SOCAR'ın Türkiye'deki yatırımlarını önemsediklerini belirten Pekcan, SOCAR'ın petrol ve akaryakıt alanında kurduğu iki şirkete Eximbank üzerinden çok ciddi finansman imkanları sağladıklarını söyledi.

Pekcan, ticaretin finansmanının da önemli olduğunu vurgulayarak, Türk Eximbank ile Ziraat Bankası Azerbaycan şubesi arasında 26 milyon dolar tutarlı bir kredi anlaşmasının imzalandığını, Türkiye ve Azerbaycan iş dünyasının bu anlaşma ile sağlanan imkanı en iyi şekilde değerlendirmesini istediklerini kaydetti.

Bakan Pekcan'dan iş insanlarına çağrı

Pekcan, Azerbaycan'ın genç nüfusu, geniş tarımsal ve sanayi üretim imkanları ve muazzam enerji kaynakları bulunan, sınırları içerisinde siyasi istikrara ve bölgesinde etkin nüfuza sahip bir ülke olarak dikkati çektiğini ifade eden Pekcan, Kafkasya bölgesinin en dinamik ülkelerinden olduğunu belirtti.

Türk iş dünyasına seslenen Pekcan, "Yatırım için doğru adres kardeşlerimizin adresi. Aynı zamanda Azerbaycanlı iş insanlarını da Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum." dedi.

Pekcan, Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ'daki zaferi ile Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'a bir hat açıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu koridor bizim için çok önemli. Amacımız hem Bakü-Tiflis-Kars demir yolu üzerinden hem de bu güzergah üzerinden Bakü'nün bir lojistik merkez olması. Buranın Türkmenistan'ın sınırları açmasından sonra da tercih edilir bir güzergah haline gelmesi için ne gerekiyorsa teknik anlamda yapmaya devam edeceğiz. Bugün ayrıca vergilerle ilgili bir konudan bahsedildi, Sayın Bakan bu konuya son derece hakim, Azerbaycan tarafından çifte vergilendirmenin önlenmesiyle ilgili anlaşma taslağı bize ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor."

Öte yandan Türkiye müteahhitlik firmalarının Azerbaycan'da bugüne kadar 15 milyar dolar değerinde 436 proje üstlendiklerine dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

"Yukarı Karabağ'ın yeniden yapılandırılması çerçevesinde Azerbaycanlı iş insanlarımızla Türk müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımız iş birliği ve tecrübe paylaşımı yapmaya hazırlar. Bugüne kadar ortaya koydukları başarılı çalışmalarını burada gerçekleştirilecek altyapı, üstyapı projelerinde de kullanacaklar. Başta Şuşa bölgesi olmak üzere altyapı, üstyapı ihtiyaçlarının karşılanması, bölge halkının yaşam standardının yükseltilmesi sadece Azerbaycan'ın değil hepimizin görevi."

Pekcan, ticarette kazan-kazan ilkesini belirleyeceklerini dile getirerek, Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin çok daha üst noktalara taşınması için elbirliği ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır