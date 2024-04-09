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Oltulu Kadın Girişimci Ayşe Avcı, Arı Ürünleri Fabrikasının İlk İhracatını Azerbaycan'a Yaptı

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Oltulu kadın girişimci Ayşe Avcı, Oltu Organize Sanayiinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 20 milyonluk desteğini alarak açtığı arı ürünleri fabrikasının ilk ihracatını Azerbaycan'a yaptı.

Evli üç çocuk annesi Ayşe Avcı (45) "TKDK'dan 20 milyonluk bir destek alarak bu projeye başladım üretime başladım ilk ihracatımı Azerbaycan'a yaptım. Kadın girişimci olarak bununla gurur duyuyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Fabrikamda 8 kişi çalışıyor personelde genelde bayanları çalıştırıyorum, bayanlarla çalışmak çok kolay. Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ederim Fabrikamızda bal mumu, fondan şekeri, arı yemi maddesi, arı invert surubu, kovan ve çerçeve üretiyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Azerbaycan Ayşe Avcı Oltu İhracat Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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