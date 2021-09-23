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Thomas Junk kimdir? Kullanıcı Deneyimi lideri Thomas Junk oldu!

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Thomas Junk kimdir? Kullanıcı Deneyimi lideri Thomas Junk oldu!

TOGG Kullanıcı Deneyimi ekibinin başına dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin şekillenmesine yönelik projelere öncülük eden Thomas Junk getirildi.Togg'dan yapılan açıklamaya göre, tüm organizasyon yapısını kullanıcıyı odağa alan bir yaklaşımla oluşturan TOGG'un, Kullanıcı Deneyimi ekibinin lideri Thomas Junk oldu. Peki, Thomas Junk kimdir? Thomas Junk kaç yaşında, nereli? Thomas Junk hayatı ve nereli?

Bursa'nın Gemlik ilçesine yapımı devam eden fabrikadan yollara çıkmaya hazırlanan Türkiye'nin otomobili Togg, deneyimli çalışanları kadrosuna katmaya devam ediyor. Peki, Thomas Junk kimdir? Thomas Junk kaç yaşında, nereli? Thomas Junk hayatı ve nereli? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

THOMAS JUNK KİMDİR?

Almanya'da doğan Thomas Junk, Trier Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile Darmstadt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Endüstriyel ve Ürün Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu. Endüstriyel Tasarımcı ve Makine Mühendisi olarak bir dönem gıda endüstrisi üretim makineleri alanında yoğunlaşan Junk, 2005 yılında Proje Lideri ve Portföy Direktörü olarak, dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin şekillenmesine öncülük eden IDEO'da görev aldı.

PEK ÇOK ÖNEMLİ PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ

2019 yılından bu yana IDEO Münih Genel Müdürlüğü görevini yürüten Junk, otomotivden sağlığa farklı sektörler için pek çok önemli projeyi hayata geçirdi. Thomas Junk, diş bakımı ve plastiklerdeki yenilikler de dahil olmak üzere bir dizi ürün patentine sahip bulunuyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Thomas Junk kimdir? Kullanıcı Deneyimi lideri Thomas Junk oldu!

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