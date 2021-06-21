TFF'den Azerbaycan'a teşekkür
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TFF'den Azerbaycan'a teşekkür

TFF'den Azerbaycan'a teşekkür
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki konukseverliği ve destekleri için Azerbaycan'a teşekkür etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki konukseverliği ve destekleri için Azerbaycan'a teşekkür etti.

TFF'nin resmi internet sitesinde "T?ş?kkürler Qardaş Azerbaycan" başlığıyla yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan, EURO 2020 sürecinde ve Bakü'de oynadığımız iki maçta tribünleri Kırmızı-Beyaz renklerle doldurarak mükemmel bir kardeşlik ruhu göstermiştir.A Milli Takımımız, Federasyonumuz ve tüm Türk halkına büyük destek veren, bizleri en güzel şekilde ağırlayan Azerbaycan, 'Tek millet iki devlet' olduğumuzu bizlere derinden hissettirmiştir.Bu vesileyle; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Galler maçımızı onurlandıran Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Rövnag Abdullayev başta olmak üzere Azerbaycan Futbol Federasyonu ile tüm kurum ve kuruluşlara örnek ev sahipliklerinden dolayı t?ş?kkür edir?z.

Azerbaycan-Türkiye birliği ve beraberliğinin ilelebet devam edeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösteren Azerbaycan halkına Milli Takımımızın yanında oldukları için şükranlarımızı sunarız."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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