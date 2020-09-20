TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 0 Fatsa Belediyespor: 2
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 0 Fatsa Belediyespor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk haftasında Nevşehir Belediyespor, Fatsa Belediyespor'u konuk etti.

TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 0 Fatsa Belediyespor: 2
20.09.2020 18:12 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:16

TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk haftasında Nevşehir Belediyespor, Fatsa Belediyespor'u konuk etti. Müsabaka konuk ekip Fatsa Belediyespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Gazi Stadyumundan oynanan müsabakayı AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın'ın yanı sıra TFF'ye bildirilen isim listesinde bulunan kişiler takip etti.

Korona virüs ile mücadele kapsamında maçların seyircisiz oynanması nedeniyle Nevşehir Belediyespor'lu bazı taraftarların çatı ve ağaçlara çıkarak maçı takip etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Stat: Gazi

Hakemler: Mikail Cihangir x, Mehmet Şengül x, Şükrü Çavcı x

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç x, Muhammed Serdar xx, İsmail x, Efe Can x (Furkan dk. 64 x), Youssef x (Ahmet Mert dk. 81 ?), Emrah x, Muhammed Burak x (Ramazan Övüç dk. 54 x), Erhan x, Hasan x, Ahmet x (Tuncay dk. 81 ?), İlyas x

Yedekler: Ramazan, Furkan Parsak, Furkan Mızrak, Emre

Teknik Direktör: Taner Öcal

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Gökhan xx, Enver xx, Rıdvan xx, Hacı Şükrü xxx (Cevat dk. 59 x), İsmail xxx (Emrah dk. 71 x), Mehmet xx (Sinan dk. 59 xxx), Fatih xx, Emre xx (Kemal dk. 85 ?), Rıdvan Sağlam xx (Doğukan dk. 85 ?), Tevfik xx

Yedekler: Kadir, Emrah, Onur,

Teknik Direktör: Murathan Karagöl

Goller: İsmail (dk. 42), Sinan (dk. 69) (Fatsa Belediyespor)

Sarı kartlar: Ramazan (Nevşehir Belediyespor), İsmail, Enver, Rıdvan (Fatsa Belediyespor) - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Süleyman Soylu Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cimilli İbo Meryem Uzerli Aytaç Ağırlar Burak Özçivit
Spor Falcao Erol Bulut Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Milli Çocuk Ayvalık
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 0 Fatsa Belediyespor: 2 - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 18:16:48. #1.15#
title