TFF 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; TFF 1. Lig'in 15. haftasında 13, 14 ve 15 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
13 Aralık Cuma
19.00 Altay - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
14 Aralık Cumartesi
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Giresunspor: Emre Malok
14.00 Boluspor - Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan
16.30 İstanbulspor - Eskişehirspor: Yasin Kol
19.00 Adanaspor - Menemenspor: Bülent Birincioğlu
15 Aralık Pazar
14.00 Keçiörengücü - Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu
14.00 Ümraniyespor - Osmanlıspor: Direnç Tonusluoğlu
16.30 Balıkesirspor - Akhisarspor: Yiğit Arslan
19.00 Altınordu - Bursaspor: Caner Ak - İSTANBUL