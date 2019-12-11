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TFF 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

11.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:28
TFF 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.


Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; TFF 1. Lig'in 15. haftasında 13, 14 ve 15 tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:


13 Aralık Cuma


19.00 Altay - Adana Demirspor: Kadir Sağlam


14 Aralık Cumartesi


14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Giresunspor: Emre Malok


14.00 Boluspor - Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan


16.30 İstanbulspor - Eskişehirspor: Yasin Kol


19.00 Adanaspor - Menemenspor: Bülent Birincioğlu


15 Aralık Pazar


14.00 Keçiörengücü - Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu


14.00 Ümraniyespor - Osmanlıspor: Direnç Tonusluoğlu


16.30 Balıkesirspor - Akhisarspor: Yiğit Arslan


19.00 Altınordu - Bursaspor: Caner Ak - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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