Terörden temizlenen Şerafettin Dağı, dağcıların gözdesi

05.11.2019 11:13

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bir dönem terör olaylarıyla anılan 2 bin 650 rakımlı Şerafettin Dağı, dağcıların gözde tırmanış alanları arasına girdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesindeki profesyonel dağcılar, Şerafettin Dağı'na tırmanıp, zirvede Türk bayrağı dalgalandırdı.

Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyündeki Şerafettin Dağı, güvenlik güçlerince terörden temizlenmesiyle profesyonel dağcıların ilgi odağı oldu. Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü'nce düzenlenen etkinlikle kadın ve erkek profesyonel dağcılar Şerafettin Dağı'nın zirvesine çıktı. 5 saatlik yürüyüşün ardından Şerafettin Dağı zirvesine ulaşan ekipler, dağın zirvesinde Türk bayrağı ve Türkiye dağcılık federasyonun bayrağını açarak, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamına dikkat çekti.

Kaynak: DHA