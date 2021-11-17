Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli sanatçı yakalandı - Haberler
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Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli sanatçı yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli sanatçı yakalandı

ŞANLIURFA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye üye olmak suçundan aranan Suriyeli sanatçı Ömer Süleyman, yakalanıp gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye üye olmak suçundan aranan Suriyeli sanatçı Ömer Süleyman, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'terör örgütü PKK/YPG üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu sanatçı Ömer Süleyman'ı Şanlıurfa kent merkezinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Ömer Süleyman, işlemleri için karakola götürüldü.


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Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

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