Temizlik İşçisinden Örnek Davranış

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, temizlik yaptığı sırada içinde para ve altınların olduğu çantayı polis ekiplerine teslim eden Ergin Verep'i tebrik ederek ödüllendirdi.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Temizlik Müdürlüğü Amirliği binasında işçilerle bir araya gelen Başkan Ay, Düzce Valiliği önünde bulduğu çantayı polis ekiplerine teslim eden Verep'e bir maaş ikramiye verdi.

Verep'i onurlu davranışından dolayı tebrik ettiğini ifade eden Başkan Ay, şunları kaydetti:

"Arkadaşımız onurlu bir davranış sergiledi, bizi onurlandırdı. Yaptığı davranış ile gururlandık. Biz de belediye olarak kendisine bir maaş ödül vereceğimizi söylemiştik. Şu an ödülünü vereceğiz. Çalışma arkadaşları da burada, bu davranış herkese örnek olur inşallah."

Onurlu davranışın herkes tarafından takdirle karşılandığını aktaran Ay, "Biz arkadaşımızın bir hafta tatil yapması için tüm hazırlıkları yaptık. Arkadaşımız yeni evlenmiş, malum düğün borçları da varmış. Sağ olsun, iki iş adamımız da bu borçları kapatmak istediklerini belirtti. İş adamlarımız borçlarını kapatacak, biz de bir hafta tatil hediye etmiş olacağız." diye konuştu.

Ay, bu örnek olayın Düzce'nin ne kadar yaşanabilir bir şehir olduğunun da bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.