Temizlik işçisi ekmek teknesini eliyle sildi Bitlis'in Tatvan ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan bir işçinin temizlikte kullandığı el arabasını özenle silmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan bir işçinin temizlikte kullandığı el arabasını özenle silmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Tatvan Belediyesi bünyesinde temizlik elemanı olarak çalışan 5 çocuk babası Ecvet Ürün'ün temizlik arabasını bezle sildiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler ilgi odağı oldu. - BİTLİS

Kaynak: İHA