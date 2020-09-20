Temizlik işçisi ekmek teknesini eliyle sildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan bir işçinin temizlikte kullandığı el arabasını özenle silmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
20.09.2020 19:42 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:47
Bitlis'in Tatvan ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan bir işçinin temizlikte kullandığı el arabasını özenle silmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Tatvan Belediyesi bünyesinde temizlik elemanı olarak çalışan 5 çocuk babası Ecvet Ürün'ün temizlik arabasını bezle sildiği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler ilgi odağı oldu. - BİTLİS
Kaynak: İHA