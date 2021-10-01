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TEM Otoyolu'nda otomobilin motoru alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolu'nda otomobilin motoru alev alev yandı -Yangın trafikteki sürücülerin yardımıyla söndürüldü TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmı bir anda tutuşarak alev alev yandı.

TEM Otoyolu'nda otomobilin motoru alev alev yandı

- Yangın trafikteki sürücülerin yardımıyla söndürüldü

İSTANBUL - TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmı bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yangın trafikteki diğer sürücülerin yardımıyla söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, gün içerisinde TEM Otoyolu Ankara istikameti Gaziosmanpaşa mevkiindeki bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye, Avrupa'dan Anadolu yakası istikametine doğru ilerleyen otomobil seyir halindeyken aniden motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsünün hemen emniyet şeridine çektiği araçta bulunan yolcular kendini panikle dışarı atarken, sürücünün kaputu açması ile bir anda alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede aracın motor kısmını tamamen saran alevler TEM Otoyolunda da paniğe neden oldu. Trafikteki diğer sürücülerin araçlarındaki yangın tüpleriyle müdahale etmesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

TEM Otoyolu'nda otomobilin motoru alev alev yandı

TEM Otoyolu'nda otomobilin motoru alev alev yandı

TEM Otoyolu'nda otomobilin motoru alev alev yandı

TEM Otoyolu'nda otomobilin motoru alev alev yandı
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