Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araçla saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti

Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araçla saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin, Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 kişiden fazlasının yaralandığını bildirdi.

10.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:44
Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin bombalı araçla saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin, Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 kişiden fazlasının yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin yine masum sivilleri katlettiği belirtildi.

Açıklamada, "PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20 kişiden fazlası yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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