Vivo Y27s: Uygun Fiyatlı Bir Telefon Daha Geliyor

Vivo, akıllı telefon pazarında çalışmalarını sürdürüyor. Yakın zamanda tanıtılması beklenen Vivo Y27s modeli hakkında ilk ayrıntılar ortaya çıktı. Telefonun teknik özellikleri ve tasarımı hakkında bilgi verilmese de, Vivo Y27'nin düşük bir versiyonu olacağı belirtiliyor.

Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren Vivo'da her segmentten model için çalışmalar devam ediyor. Çinli üretici, bu kapsamda kısa bir süre önce T2 Pro'yu kullanıcıların beğenisine sunarken, görünüşe göre yakın zamanda Y27s adında uygun fiyatlı bir telefon daha tanıtacak. Son olarak akıllı telefonla ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı.

Vivo Y27s ilk kez ortaya çıktı

Yaklaşan Vivo Y72s modeli V2322 numarasıyla Bluetooth SIG veri tabanında ortaya çıktı. Liste, akıllı telefonun teknik özelliklerine ve tasarımına dair herhangi bir detayı ortaya çıkarmasa da son raporlar cihazın geçtiğimiz aylarda tanıtılan Vivo Y27'nin düşük bir versiyonu olacağını gözler önüne seriyor.

Hatırlanacağı üzere Y27'de 6.64 inç FHD+ çözünürlüklü IPS LCD bir panel kullanıldı. Öte yandan 12 nm mimariye sahip MediaTek Helio G85 işlemcisine yer verildi. 6 GB RAM ile gelen akıllı telefonda 128 GB dahili depolama kullanılırken, 50 Megapiksel ana kamera ve 8 Megapiksel selfie kamera karşımıza çıktı.

Vivo'dan uygun fiyatlı katlanabilir telefon hamlesi! İşte detaylar

ÖzellikAçıklama Ekran6.64 inç FHD+ IPS LCD panel, 90 Hz yenileme hızı, 600 nit tepe parlaklıkİşlemciMediaTek Helio G85, 12 nm fabrikasyon süreci, 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55Grafik BirimiMali-G52 MC2RAM6 GB RAM + 6 GB Sanal RAMDepolama128 GB dahili depolama, MicroSD kart desteği (1 TB'a kadar artırılabilir)Ön Kamera8 Megapiksel selfie kameraArka Kameralar50 Megapiksel ana sensör + 2 Megapiksel yardımcı lensPil5.000 mAh, 44W hızlı şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 13

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