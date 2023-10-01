TEKNOFEST İzmir'de Türk Kurtları yüksek teknoloji ürünlerini inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir, her yaş ve sosyokültürel gruptan bilim ve teknoloji tutkunlarını ağırlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) 9. kez global iletişim ortağı olduğu, Çiğli Havaalanı'nda bugün sona erecek TEKNOFEST'te ziyaretçiler, stantları gezip aktivitelere katılmaya devam ediyor.

Turkish Wolves/Türk Kurtları adlı tekerlekli sandalye basketbol takımının oyuncuları da TEKNOFEST İzmir'i ziyaret ederek yüksek teknoloji ürünler hakkında bilgi aldı.

Festivale ilişkin görüşlerini paylaşan bedensel engelli basketbolcu Ömer Murat, TEKNOFEST'in, Türkiye'nin ne aşamalara geldiğini çok güzel ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'nin teknoloji alanındaki başarılarıyla gurur duyduklarını vurgulayan Murat, "Bu bize mutluluk veriyor. İnşallah daha güzel, daha mutlu yarınlara doğru gideceğiz, diye düşünüyorum. Şu anki gelişmeyi gördük ve tüylerimiz diken diken oldu. Çok mutlu olduk, bu kadar gelişen bir ülkemiz olduğu için gurur duyduk açıkçası." dedi.

Takım üyesi İrfan Medet Akpınar, bundan yaklaşık 32 iki sene önce tekerlekli sandalye basketbol sporunu Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi.

Hedeflerinin engelli spor branşlarında Türkiye'yi temsil etmek ve madalyalar kazanmak olduğunu aktaran Akpınar, şunları kaydetti:

"Çok şükür biz bu hedeflerin hepsini tamamladık. İlk yurt dışına çıktığımızda yaşamış olduğumuz hayal kırıklığı şuydu; 'Acaba biz de ülkemizde bir gün bu teknolojiyi yaşayabilir miyiz?' Ne mutlu ki bugün ben ve arkadaşlarım bu gururu yaşıyoruz. Bizim bir hedefimiz vardı. Her engelli sporcu mutlaka yurt dışına gitmeliydi. Ama görüyorum ki artık ülkemiz teknoloji anlamında pek çok konuda başarılar kaydetmiş durumda ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi muasır medeniyet seviyesinin üstünde çalışmalar var. Ne mutlu bize ki bugün burada çok güzel bir kalabalık var, ilgi çok yoğun. Bu festivali düzenleyen herkese de teşekkür ederim. İnşallah gelişerek devam eder."