Prof. Dr. Günay Çifci, Azerbaycan'da Gaz Hidratlar Konusunda Sunum Yaptı

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günay Çifci, Azerbaycan'da düzenlenen konferansta, "Yeni oyun değiştirici: deniz gaz hidratlar" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan Petrol ve Gaz Enstitüsü tarafından düzenlenen "Haydar Aliyev ve Azerbaycan Petrol Stratejisi: Petrol-gaz jeolojisi ve jeoteknolojilerindeki gelişmeler" konulu konferans, Türkiye'den bilim insanlarının da katılımıyla yapıldı.

Prof. Dr. Günay Çifci, konferansta deniz tabanında yüksek basınç ve düşük sıcaklık altında hidrokarbon gaz moleküllerinden oluşan buz benzeri kristal yapılı oluşumlar olan gaz hidratlar konusunda bilgi verdi.

Gaz hidratların yakın geleceğin temiz enerji kaynağı olarak görüldüğünü aktaran Çifci, şöyle dedi:

"Bu konuda en büyük rezervlerden bir tanesi Karadeniz'de tarafımızca tespit edildi. Karadeniz'in yanı sıra, Hazar Denizi ve Doğu Akdeniz'de yoğun bir rezerv bulunmaktadır. Böylesine önemli bir rezervin keşfi stratejik öneme sahiptir. Tüm dünyada, denizlerde gaz hidrattaki gazın çıkarma ve üretim teknolojileri gelişmiş olup, yaygınlaşma sürecine girmiştir. Çin, Japonya, ABD, Güney Kore, Hindistan ve Almanya gibi pek çok ülke bu alana yatırım yapmaktadır. Japonya ve Çin, denizden üretime başlamış olup, 2023 yılından itibaren ticari üretime geçeceklerdir."

Prof. Dr. Çifci, Türkiye'nin üretim teknolojisine sahip olması halinde küresel ölçekteki enerji alanına girebileceğini belirterek, "Türkiye'nin milli menfaatleri açısından stratejik öneme sahip gaz hidratlar konusunda yeni projelere başlaması bu açıdan büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Enstitünün genel müdürü Fahrettin Gadirov, Haydar Aliyev'in petrol stratejisini katılımcılarla paylaştı.

Konferansta Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Aydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Mahmut Parlaktuna ve Karadeniz Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Hakan Karslı da birer sunum gerçekleştirdi.