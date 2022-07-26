Otomotivde ÖTV'yi değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na devredildi! Sıfıra indirebilir

Resmi Gazete'de yer alan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin III. bölümünden yer alan 'vergi oranı ve yetki' başlıklı maddede çeşitli düzenlemeler yapıldığı açıklandı. Buna göre ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını Cumhurbaşkanı'nın kendisi belirleyebilecek.

Cumhurbaşkanı ÖTV'yi sıfırlayabilecek

Daha öncesinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ÖTV oranı ve matrahı bundan böyle Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Özel tüketim vergisinde (ÖTV) yapılan düzenleme ile birlikte Cumhurbaşkanı, motorlu araçlardan alınan ÖTV oranlarını ve matrahların alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırabilecek ve sıfıra indirebilecek.

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İlgili maddede yapılan diğer düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturabilecek. Erdoğan, bundan böyle malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.

Bir diğer ÖTV düzenlemesi ise son dönemde oldukça tartışılan itfaiye öncü araçları konusunda geldi. Resmi Gazete'de yapılan açıklamada itfaiye öncü araçlarının ÖTV kapsamında olmadığı belirtildi. Ayrıca bu araçların ÖTV'siz olarak teslim alınabilmesi için, kırmızı renkte olması, üzerinde 'itfaiye öncü aracı' yazması ve her iki yanında itfaiye kurumunun acil çağrı telefon numarası bulunması gerektiği ifade edildi.

Yapılan düzenlemelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ÖTV konusunda nasıl bir karar alacağı da merak konusu. Yükselen döviz kuru ve vergiler ile birlikte otomobillerin fiyatları iyice artmış durumda. ÖTV'de yapılacak olası bir indirim otomobil fiyatlarını bir nebze olsun düşürebilir.

Sonuçları merakla bekliyoruz. Peki siz ÖTV düzenleme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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