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OpenAI, kendi yapay zeka çipi için milyar dolarlık yatırım arıyor

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OpenAI, küresel bir çip tesisi aracılığıyla özel yapay zeka çipleri geliştirmek istiyor. Altman, çip üretimi için fabrika ağını finanse etmek üzere SoftBank ve G42 gibi yatırımcılardan milyarlarca dolar toplamayı hedefliyor.

Yapay zeka endüstrisi geliştikçe, dil modellerine yönelik eğitimler de önem kazanıyor. Bu kapsamda ön plana çıkan ilk şirketlerden biri Nvidia. H100 gibi yapay zeka çipleriyle milyonlarca dolar kazanan Nvidia'nın yeni bir rakibi olabilir. OpenAI, küresel bir çip ağı kurarak kendi yapay zeka yongalarını geliştirmek istiyor.

OpenAI, kendi yapay zeka çipi için milyar dolarlık yatırım arıyor

Yeni bir rapora göre OpenAI CEO'su Sam Altman, küresel bir çip tesisi aracılığıyla özel yapay zeka çipleri geliştirmek istiyor. Altman, çip üretimi için fabrika ağını finanse etmek üzere SoftBank ve G42 gibi yatırımcılardan milyarlarca dolar toplamayı hedefliyor.

Sam Altman'ın amacı, OpenAI tarafından geliştirilen GPT gibi dil modellerini eğitmek için optimize edilmiş çipler tasarlamak. Bu şirkete hem daha fazla bağımsızlık hem de esneklik kazandıracak. Şu anda büyük ölçüde Nvidia H100 GPU'lar ile çalışıyor.

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OpenAI CEO'su, şirkete özel yonga tasarımını ve dünya çapında üretim altyapısını, yapay zeka eğitiminin anahtarı olarak görüyor. Çip fabrikası için yıllar öncesinden teklif veren ChatGPT geliştiricisi, özel çiplerini sıra beklemeden hızlı şekilde üretime sokmayı hedefliyor.

Microsoft kısa süre önce Azure Maia adlı ilk kendi yapay zeka çipini piyasaya sürerken, Amazon ve Google ise yapay zeka için özel silikonlar geliştirdi. Meta bile yapay zeka araştırmalarını Nvidia H100 ile yürütüyor.

Altman, milyarlarca dolarlık fon yardımıyla küresel bir çip tesisi inşa etmeyi ve Nvidia ile rekabet halinde olmayı hedefliyor. Bu şekilde OpenAI'ın ihtiyaç duyacağı yapay zeka çiplerinde sıra beklemek zorunda kalmayacak.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Sam Altman CEO Teknoloji Güncel Haberler

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