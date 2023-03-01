OnePlus doğruladı! Katlanabilir telefon resmen geliyor

Akıllı telefon dünyasını önemli isimlerinden olan OnePlus ilk katlanabilir telefon modeli için ilk duyuruyu resmen yaptı.

Katlanabilir akıllı telefonlar gün geçtikçe daha da yaygın hale geliyor. Huawei ve Samsung'un başı çektiği katlanabilir telefon pazarına yeni markalar da dahil oluyor. Akıllı telefon dünyasını önemli isimlerinden olan OnePlus ilk katlanabilir telefon modeli için ilk duyuruyu resmen yaptı.

OnePlus katlanabilir telefon 2023'ün ikinci yarısında çıkacak

Her yıl farklı markalar tarafından çıkan katlanabilir telefon pazarına yeni bir marka daha dahil oldu. Önemli teknoloji şirketlerinden biri olan OnePlus, aylardır dolaşan söylentilerin ardından katlanabilir telefon çıkaracağını resmen duyurdu.

Çin merkezli teknoloji devi, Barcelona'da devam eden Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2023'te bir açıklama yaptı. Şirket, modeli 2023 yılının ikinci yarısında çıkış yapacağını belirtti. Ayrıca şirketin başkanı Kinder Liu yaptığı açıklamada, "İlk katlanabilir telefonumuz, OnePlus imzalı hızlı ve sorunsuz bir deneyime sahip olacak." ifadelerine yer verdi.

OnePlus, Qualcomm'u terk ediyor: İşte Ace 2V özellikleri!

Bunun yanı sıra başkan sözlerine devam etti. "Endüstriyel tasarım, mekanik teknoloji ve diğer yönler açısından katlanır formu nedeniyle yetinmeyen bir amiral gemisi telefon olmalı. Bugünün katlanabilir pazarının doruk deneyiminde olmayı hedefleyen bir cihazı piyasaya sürmek istiyoruz."

Haberlere göre Liu, yeni modelin Galaxy Z Flip'ten çok Galaxy Z Fold'a benzeyeceğini belirtti. Bununla birlikte de yeni bir model mi yoksa Oppo Find N2'nin değiştirilmiş hali mi olacağı merak ediliyor. Ancak söz konusu olayla ilgili herhangi bir bilgi yok. Bunun yanı sıra OnePlus'ın kurucu ortağı Pete Lau, Twitter'dan yaptığı paylaşımla da durumu doğruladı.

It's official ?? — Pete Lau (@PeteLau) February 28, 2023

OnePlus, yeni modeli ile ilgili başka herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak daha önceki sızıntılar katlanabilen modelin üçüncü çeyrekte geleceğini göstermişti. Bugünkü duyuruya göre ise modelin eylül ayı gibi çıkacağı iddia ediliyor.

Peki, siz OnePlus katlanabilir telefon tarihi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce model ne zaman çıkacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!