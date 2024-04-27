Los Angeles'taki La Brea Tar Pits'te 50 bin yıllık fosiller bulundu

Los Angeles'taki La Brea Tar Pits, son 100 yıldır araştırmacılar için bir hazine niteliğinde. Bu kez bölgede yapılan kazılarda, Buzul Çağı'na ait çeşitli fosiller ortaya çıkarıldı. Bu keşif Mamutlar, kılıç dişli kaplanlar ve dire kurtları gibi büyük memelilerden polen ve küçük bitkilere kadar pek çok kalıntının ortaya çıkmasını sağladı. Hem de asfalt sayesinde iyi korunmuş durumdalar. İşte detaylar…

La Brea Tar Pits'te büyük keşif! 50 bin yıllık fosiller bulundu

La Brea Tar Pits'te kazılar 1913 yılında başlamıştı ve o zamandan bu yana bilim insanları bölgede çeşitli hayvan ve bitkilere ait büyük fosiller çıkardı. Asfaltın yapışkan özelliği, hayvanların tuzağa düşmesine neden oldu ve ta bi bu da fosil olarak iyi bir şekilde korunmalarını sağladı.

Korunmaları aslında şu şekilde oluyor; yer altındaki yapışkanlık seviyesi sıcak havalarda artıyor ve hayvanların asfalt içinde sıkışmasına yol açıyor. Çoğu zaman yırtıcılar ve diğer hayvanlar bu sıkışmış fosilleri keşfedince kendileri de tuzağa düşüyor. Bu da doğal olarak, kazı alanının zengin bir ekosistem sunmasına yol açıyor.

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Yalnızca büyük kemikler de değil, aynı zamanda bitkiler, böcekler ve küçük hayvan fosilleri de bulunuyor. Bu araştırmacılar için, Buzul Çağı döneminin ayrıntılı bir resmini elde etmek için eşsiz bir fırsat. Bununla birlikte fosiller, aynı zamanda California'nın iklim ve bitki örtüsü değişikliklerini de aydınlatıyor.

La Brea Tar Pits'te yapılan kazılar, bölgenin geçmişini daha iyi anlamak için dikkatlice yapılmakta. Bilim insanları, asfalt içinde bulunan fosilleri temizlemek ve sergilemek için titizlikle çalışıyor. Asfaltın bazı kısımlarında 100'den fazla çukur var ve her bir çukur farklı türden fosiller barındırıyor.

Bu alanda yüzlerce dire kurt kafatası, bir Pleistosen bahçesi ve çeşitli diğer fosiller bu bölgede ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, Los Angeles'taki La Brea Tar Pits bölgesinde Buzul Çağı'nın tam bir resmini oluşturmak için sürekli araştırma yapıyor.

Aynı zamanda, ziyaretçilere bilim insanlarının çalışmalarını izleme ve fosillerin nasıl işlendiğini görme şansı da veriyorlar. La Brea Tar Pits'te kazılar şu an için devam ediyor ve daha pek çok ilginç keşif yapılması bekleniyor. Siz bu keşifler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.