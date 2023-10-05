Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Lava, kısa bir süre önce 84 dolarlık fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çeken Lava O1 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. İşte Lava O1'in özellikleri ve fiyatı!

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Lava, kısa bir süre önce 84 dolarlık fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çeken Lava O1 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki telefon tasarımıyla ve özellikleriyle neler vadediyor? İşte Lava O1 özellikleri ve fiyatı!

Lava O1 özellikleri

Lava O1, 6.5 inç HD+ çözünürlüklü 90 Hz yenileme hızı sunan IPS LCD bir panele sahip. Aynı zamanda cihazda giriş segmentin vazgeçilmezi damla çentik karşımıza çıkıyor. Modelin boyutları 163.7 × 75.3 × 9.3mm ve toplam ağırlığı ise 199 gram seviyelerinde.

Akıllı telefonda UniSoC T606 işlemcisi yer alıyor. 12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 2x 1.6 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.6 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MP1 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Üründe 4 GB RAM mevcut. Ayrıca 3 GB'lik sanal RAM desteğinin olduğunu da belirtelim. Akıllı telefonun 64 GB'lik depolamasında aynı şekilde microSD kart desteği sayesinde artırım yapılabiliyor. Öte yandan modelde 5 Megapiksel selfie ve 13 Megapiksel ana kamera yer alıyor.

18W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir bataryadan beslenen akıllı telefon kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini çalıştıracak.

ÖzellikAyrıntılar Ekran6.5 inç HD+ IPS LCD, 90 Hz yenileme hızıBoyutlar ve Ağırlık163.7 × 75.3 × 9.3mm, 199 gramİşlemciUniSoC T606, 12 nm fabrikasyon süreci2x 1.6 GHz ARM Cortex-A75, 6x 1.6 GHz ARM Cortex-A55Mali-G57 MP1 grafik birimiRAM4 GB, 3 GB sanal RAM desteğiDepolama64 GB, microSD kart desteğiKamera– Ana Kamera: 13 Megapiksel– Selfie Kamera: 5 MegapikselBatarya5.000 mAh, 18W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 13Fiyat84 dolarRenk SeçenekleriMavi, Mor, Kırmızı

Lava O1 fiyatı

Lava O1'in 4 GB RAM + 64 GB depolamalı versiyonu 84 dolarlık fiyat etiketine sahip. Son olarak mavi, mor ve kırmızı renk seçeneklerine sahip olduğunu belirtelim.