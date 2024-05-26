Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi statta oynanacak? Sorusu merak ediliyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Maçta 10 eksik oyuncusu bulunan Fenerbahçe, galibiyetle şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi statta oynanacak? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nerede oynanıyor?

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

26 Mayıs 2024 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma, İstanbul'da bulunan Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarını takip edebilirler. Bein Sports 2, Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanallardan yayınlanacak olup, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak da erişilebilmektedir. BeIN Sports Tod TV ise yine Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapacak.