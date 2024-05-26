BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! Bingöl'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Bingöl deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Bingöl deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Bingöl'de deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Bingöl'de az önce deprem oldu mu?

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem 26 Mayıs 2024 saat 10:49'da 5.36 km derinlikte gerçekleşti. Depremin koordinatları 39.335 kuzey enlemi ve 41.06556 doğu boylamı olarak belirlendi. Bu büyüklükteki depremler genellikle hafif sarsıntılar olarak hissedilir ve ciddi hasar oluşturmazlar.