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Kahramanmaraş'taki fay kırığı havadan görüntülendi

Teknoloji Haberleri

Kahramanmaraş'taki fay kırığı havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli deprem sonucunda oluşan fay kırığı havadan görüntülendi. Kırık, kilometrelerce uzanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin sonuçları gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Depremler sonrasında havadan yapılan görüntülemeler fay kırığının kilometrelerce uzandığını gösterdi. Bu da depremin ne kadar yıkıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Fay kırığı kilometrelerce uzanıyor

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlen iki büyük deprem, 10 ilde büyük hasara yol açtı. Kahramanmaraş'ın Tevekkeli köyünde çekilen fotoğraflar ise depremin büyüklüğünü gösterdi. Yolun 3 metre yana kaymasına sebep olan depremler, literatürde "Gölbaşı-Türkoğlu segmenti" olarak biliniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Gölbaşı-Türkoğlu hattındaki yolun ve çevresindeki evlerin yıkıldığını dile getirdi.

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Daha önce de Kahramanmaraş Pazarcık için Şanlıurfa ve Batman'dan kalkan 2 adet Bayraktar AKINCI Tiha, görev uçuşları için havalanmıştı. Bayraktar AKINCI TİHA'lar depremin ilk günü zorlu hava şartlarında tespit, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için aralıksız görev uçuşları gerçekleştirdi.

Görev uçuşu yapan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 sayısı arttı.Depremin ilk gününden itibaren TSK (KKK, DZKK, HVKK), İçişleri Bakanlığı (JGK, EGM) ve Baykar'ın envanterinde bulunan Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2'ler kriz masasına hasar tespiti, arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için kesintisiz olarak anlık görüntü ve veri sağlıyor.

?İnsansız hava araçları depremin ilk gününden itibaren farklı görevlerde kullanılıyor. ????

1?? 9 Bayraktar Akıncı (Hızlı Haritalama Podu)

2?? 22 Bayraktar TB2 (Gece Görüşü)

3?? Görüntüde olmayan TUSAŞ Aksungur (Mobil Baz İstasyonu) pic.twitter.com/AmjqNxuyOl

— M. Can AKA (@mcaka_17) February 9, 2023

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Kahramanmaraş Elbistan Deprem TİHA Teknoloji Haberler

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