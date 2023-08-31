iPhone 15 Serisi Üretim Detayları Paylaşıldı

Apple, 12 Eylül tarihinde yapacağı etkinlikte iPhone 15 serisini tanıtacak. Analist Ming-Chi Kuo, yeni seri hakkında üretim detaylarını ve telefonun özelliklerini paylaştı. Yeni iPhone serisi öncekilere göre daha hafif olacak.

Apple, geçtiğimiz günlerde 12 Eylül tarihinde yapacağı bir etkinlik ile iPhone 15 serisini tanıtacağını duyurdu. Gün geçmiyor ki iPhone 15 ile ilgili yeni haberler gelmesin. Şimdi de analist Ming-Chi Kuo, iPhone 15 ile ilgili üretim detaylarını ve telefonun özellikleri ile ilgili birkaç ayrıntıyı daha paylaştı. Kuo'ya göre yeni gelecek iPhone serisi öncekilerden daha hafif olacak. Peki nasıl?

iPhone 15 serisini Ming-Chi Kuo değerlendirdi

Analist, yeni seri ile ilgili üretim sorunlarının giderildiği haberini paylaştı. Buna ek olarak renk seçenekleri beklentilerini de paylaşan Kuo'ya göre iPhone 15 Pro'nun iki sürümü gri, beyaz, siyah ve mavi renklerde satışa sunulacakken, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus siyah, pembe, sarı, mavi ve yeşil renklerde satışa sunulacak.

Yığılmış CIS, paneller ve pillerle ilgili sorunlar çözülmüş olabilir ancak iPhone 15 Pro Max hala üretim bandından en son inecek model olarak yer alıyor. Kuo, projenin geç başladığını, dolayısıyla seri üretim programının diğer modellerin gerisinde kaldığını açıkladı.

Yığılmış CIS sorunu, üretim kapasitesinin artırılmasıyla çözüldü. Ancak iPhone 15 ve 15 Plus sevkiyatlarının %15'e kadarı etkilenebilir. Pil ve çerçeve sorunları da aynı şekilde çözüldü; tesisler her zamankinden daha fazla çalışmaya başladı.

Apple, etkinlik davetinde iPhone 15 Pro'nun renklerine işaret etmiş olabilir

Önceki çeyrekte sanal düğme tasarımının iptal edilmesi, titanyum çerçeve için zorlu üretim pencerelerine yol açtı. Ancak şimdi bu netleştiğine göre tahminler, Apple'ın alüminyum çerçeveden uzaklaşması nedeniyle telefonun daha hafif olacağı yönünde. iPhone 15 serisinin daha hafif olacağını analist Kuo da onayladı.

Ekran sorununun "tedarikçi sevkiyat oranının değiştirilmesiyle" çözüleceği belirtildi. Önceki raporlardan Samsung'un siparişlerin çoğunu aldığını, BOE'nin (dünyanın en büyük LCD, OLED ve esnek ekran üreticilerinden biri) ise hatalı mimariden etkilenen hafif sızıntı sorununu düzeltmek için çizim masasına geri gönderildiğini biliyoruz.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.