iPhone 15 Pro'nun Türkiye'deki fiyatı açıklandı

Apple, iPhone 15 serisini tanıtarak akıllı telefon dünyasının gündemini belirledi. Türkiye'de 128 GB iPhone 15 Pro almak için 123,7 gün çalışmak gerekiyor. Ülkeler arasında en ucuz fiyat ise Japonya'da.

Apple, 12 Eylül'de gerçekleştirdiği Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisini tanıtarak yine akıllı telefon dünyasının gündemini belirledi. Teknoloji devi, serinin fiyatını selefiyle aynı tuttu. Ancak bu fiyat da oldukça yüklü bir miktar olarak göze çarpıyor. Peki hangi ülke vatandaşı, bu cihazlardan almak için kaç gün çalışacak? Cevabı biraz üzücü görünüyor?

128 GB iPhone 15 Pro almak için Türkiye'de 123,7 gün çalışmak gerekiyor

Bilindiği üzere ülkemizde teknolojik ürünlerden alınan vergiler bir hayli fazla. Akıllı telefon içerikleriyle bilinen Mysmartprice, 128 GB iPhone 15 Pro almak için hangi ülkede ne kadar çalışmak gerekir sorusunu cevapladı. Asgari ücret üzerinden hesaplanan tabloya göre Türkiye, 123,7 gün ile açık ara zirvede.

Türkiye'yi 79,5 gün ile Filipinler ikinci sıradan takip ediyor. Üçüncü sırada ise 66.6 gün ile Brezilya yer aldı. Öte yandan Apple'ın olduğu ABD'de 5.3 gün ile sondan ikinci sırada yer alırken kişi başına gelirin oldukça yüksek olduğu İsviçre'de ise sadece 4,2 gün yeterli oluyor.

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Öte yandan satılan cihazların dolar cinsinden değerlerine baktığımızda aynı tablo ortaya çıkmıyor. Vergiler dahil kaç liradan satıldığına bakarsak İsviçre en düşük yedinci ülke olarak yer alıyor. Bu alanda ise Çin bir hayli önde. iPhone 15 standart model üzerinden oluşturulan liste şu şekilde;

iPhone 15 fiyatının en ucuz olduğu ülkeler şu şekilde sıralandı;